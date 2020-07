Glory plant kickboksgala met Verhoeven, Hari en Ben Saddik

Vechtbond Glory plant een groots spektakel in december met kickboksers Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik. De exacte datum en plaats van handeling zijn nog niet bekend, maar het is wel de bedoeling dat een groot aantal toeschouwers aanwezig zal zijn bij het gala. Glory meldt ook dat de drie beste zwaargewichten ter wereld op dezelfde avond in actie komen. Naast een titelgevecht in het zwaargewicht staan er nog vier wereldtitels in andere gewichtsklassen tijdens het vechtgala op het spel.

De kickboksorganisatie houdt op 2 en 3 oktober de eerste gevechten na de coronapauze. Voor Glory 76 en Glory 77 is de TheaterHangaar in Katwijk gekozen als locatie. Vanwege de coronamaatregelen zijn 200 toeschouwers per avond toegestaan. De gevechten worden wel in meer dan honderd landen uitgezonden op televisie.

Glory meldt niet specifiek een nieuw duel tussen Hari en Verhoeven in december. Dat komt omdat ook Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.

Verhoeven en Hari stonden een jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar in Arnhem. Verhoeven behield zijn wereldtitel in het zwaargewicht doordat Hari met een blessure moest opgeven. Dat overkwam de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst ook al in 2016 bij hun confrontatie in het Duitse Oberhausen. Hari brak toen zijn arm.

Glory kende door de coronacrisis een moeilijke periode en er dreigde zelfs een faillissement. De organisatie heeft zich uit die benarde positie weten te werken en is handen gekomen van een nieuwe groep Britse eigenaren. “We zijn nu een kleinere, efficiĆ«ntere organisatie, die snel kan reageren en opereren in deze tijden, de meest uitdagende ooit voor sport- en entertainmentbedrijven wereldwijd”, aldus Glory-topman Scott Rudmann.

Verhoeven meldde in De Telegraaf dat hij contact heeft gehad met Glory-baas Pierre Andurand. “Hij vertelde mij dat alle vechters hun geld hebben gekregen en dat er met sommige partijen, die nog geld van Glory tegoed hadden, een oplossing gezocht moest worden. Over de nabije toekomst is mij verteld dat ik moet rekenen op een gevecht aankomende december of uiterlijk januari. Wie de tegenstander straks is, gaan ze in de nieuwe situatie nog bekijken. Het kan alle kanten op.”