Haase verliest op NK tennis van De Jong

Robin Haase is op de NK tennis in Amstelveen in de kwartfinales uitgeschakeld. De nummer 1 van Nederland verloor in drie sets van de 20-jarige Jesper de Jong. Het werd 4-6 7-6 (5) 6-2 voor de nummer 369 van de wereld. Haase staat op de wereldranglijst op plek 170.

De Jong benutte in de derde set op eigen service zijn derde wedstrijdpunt na een onnodige fout van Haase, die lange tijd zijn favorietenrol leek waar te maken. Na winst van de spannende tiebreak, pakte de onervaren De Jong door en plaatste hij twee servicebreaks.

Voor een plek in de halve finales neemt De Jong het vrijdag op tegen Tim van Rijthoven, die de laatste NK op zijn naam wist te schrijven. Die werden in december in Alphen aan den Rijn gehouden.

De NK in Amstelveen werden op het laatste moment georganiseerd en zijn bedoeld om de Nederlandse top wedstrijdritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tennisseizoen.