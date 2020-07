Hamilton vervolgt recordjacht op Silverstone zonder fans

Autocoureur Lewis Hamilton vervolgt dit weekeinde zijn recordjacht in de Formule 1 op circuit Silverstone zonder steun van de honderdduizenden fans. Vanwege de coronapandemie is publiek niet toegestaan. “Het zal supervreemd zijn. De Britse Grand Prix is de mooiste die er is en dat is te danken aan de fans die er altijd een geweldig spektakel van maken”, zegt de zesvoudig wereldkampioen in aanloop naar de 71e Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ«.

Hamilton leidt na drie races en twee overwinningen alweer in het kampioenschap van de Formule 1. Hij kan dit jaar het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher evenaren. Hamilton is met zijn 86 GP-zeges ook al aardig in de buurt van het record van 91 GP-overwinningen dat ook op naam staat van de Duitse autosportlegende.

“De sfeer dit jaar vergeleken met vorig seizoen is een verschil van dag en nacht. Ik moet er nog steeds aan wennen. Het zal echt heel raar zijn zonder fans. Ieder jaar leken er wel meer te komen en ik had altijd veel contact met de fans. Het is een eer en voorrecht hier goed te rijden en de race in je eigen land te winnen”, aldus Hamilton, die al zes keer won op Silverstone. Vorig jaar verwelkomde Silverstone een recordaantal van 351.000 bezoekers.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes is positief gestemd. “We staan er goed voor. De problemen die we in het eerste raceweekeinde kenden, zijn opgelost en we beschikken nu over de snelste auto’s ooit gebouwd in de Formule 1. Ze hebben in Oostenrijk en Hongarije de circuitrecords gebroken en ik ben heel benieuwd wat we te zien krijgen op Silverstone. Dat circuit ligt onze auto’s goed.”

Hamilton leidt na drie races met 63 punten, voor zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas met 58 punten. Max Verstappen (Red Bull) is de nummer drie in het kampioenschap met 33 punten.