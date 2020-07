Philadelphia Phillies sluit honkbalstadion na besmettingen

De Amerikaanse honkbalclub Philadelphia Phillies heeft het stadion gesloten, omdat twee medewerkers van de club positief hebben getest op het coronavirus. Het gaat om een lid van de coachingsstaf en iemand uit de organisatie van de Phillies, waarvoor Oranje-international Didi Gregorius als korte stop speelt. Onder de honkballers zijn geen besmettingen geconstateerd.

De ploeg uit Philadelphia begon het nieuwe seizoen in de Major League vorige week met drie wedstrijden tegen Miami Marlins. Na het tweede duel bleek dat enkele spelers van de Marlins besmet zijn met Covid-19. Inmiddels staat de teller op zeventien besmettingen, waarvan twee stafleden. De wedstrijden die de Phillies en de Marlins de afgelopen dagen zouden spelen, zijn allemaal uitgesteld. De club uit Miami komt in ieder geval tot en met zondag niet in actie.

Philadelphia Phillies zou zaterdag en zondag in eigen stadion tegen Toronto Blue Jays spelen, maar die duels zijn geschrapt nu het Citizens Bank Park tot nader order is gesloten. Als gevolg van de coronacrisis is het seizoen in de MLB teruggebracht van 162 naar 60 wedstrijden voor ieder team. De competitie startte vorige week, maar nu al moet de organisatie schuiven in het schema na de besmettingen bij de Marlins en de Phillies.