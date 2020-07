Record voor Spaanse golfer Jimenez met 707e toernooi

De Spaanse golfer Miguel Angel Jiménez is een record rijker. De 56-jarige Jiménez was al de oudste toernooiwinnaar op de Europese Tour en is nu ook recordhouder wat betreft aantal gespeelde toernooien. De Spanjaard sloeg donderdag op het Hero Open in Birmingham voor de 707e keer af op de Europese Tour.

Hij liet zien het golfen nog niet verleerd te zijn, want met een ronde van 64 slagen (acht onder par) staat Jiménez op de gedeelde tweede plaats achter landgenoot Sebastian Garcia Rodriguez. “Golf is mijn leven”, zei de Spanjaard, die met een glas rioja in zijn hand de baan afliep nadat hij via een videoverbinding was gefeliciteerd door de oude recordhouder Sam Torrance. De Schot speelde 706 toernooien op de Europese Tour.

Jimenez heeft al sinds 1988 een speelkaart. Hij won 21 toernooien, de laatste in 2014 op het Spaans Open in Girona. De excentrieke Spanjaard, ook bekend om zijn liefde voor sigaren en rioja, boekte daarnaast negen toernooizeges op de Amerikaanse PGA Tour. Een major wist hij nog nooit te winnen, wel veroverde hij als onderdeel van het Europese team twee keer de Ryder Cup.