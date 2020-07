Rugbytoernooi Six Nations in oktober uitgespeeld

Het befaamde rugbytoernooi Six Nations wordt in oktober uitgespeeld. De mondiale federatie World Rugby heeft de resterende wedstrijden van het zeslandentoernooi op het programma gezet voor 24 en 31 oktober. De Six Nations werd in maart onderbroken door de coronacrisis.

Eind februari besloot de Ierse rugbybond het duel met Italiƫ, dat op 7 maart in Dublin zou worden gespeeld, uit te stellen uit angst voor de komst van duizenden Italianen. In het Zuid-Europese land greep het coronavirus toen al om zich heen. De vijfde en laatste speelronde zou op 14 maart zijn, maar alle wedstrijden gingen niet door.

World Rugby heeft de speelkalender voor de rest van het jaar aangepast. De nationale competities kunnen de komende weken worden uitgespeeld, in oktober en november is er ruimte gemaakt voor interlands. Tussen 24 oktober en begin december moeten de clubs hun spelers afstaan aan de nationale rugbyploegen. Engeland voert de ranglijst van de Six Nations aan.