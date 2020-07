Golfer Luiten na twee ronden klaar in Birmingham

Golfer Joost Luiten is uitgeschakeld op het Hero Open, het Engelse toernooi dat deel uitmaakt van de Europese Tour. De Nederlander ging vrijdag in Birmingham rond in 74 slagen, drie meer dan donderdag tijdens de eerste ronde. Met 145 slagen haalde Luiten de ‘cut’ niet. Die lag bij 142 slagen.

Luiten keerde onlangs, na zijn zesde plaats bij een toernooi in Oostenrijk, terug in de top 100 van de wereld. De Rotterdammer bereidt zich nu voor op het US PGA Championship, het majortoernooi dat van 6 tot en met 9 augustus wordt afgewerkt op Harding Park in Californië.

Wil Besseling staat na twee ronden gedeeld elfde met 137 slagen. Darius van Driel mag met 140 slagen ook terugkeren voor het vervolg van het toernooi. Lars van Meijel (143 slagen) en Daan Huizing (146 slagen) zijn net als Luiten uitgeschakeld.

De Spanjaard Sebastian Garcia Rodriguez en de Engelsman Sam Horsfield leiden met 131 slagen.