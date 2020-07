Hülkenberg keert terug in Formule 1 als vervanger van Pérez

Nico Hülkenberg keert bij Team Racing Point terug in de Formule 1 als vervanger van Sergio Pérez. Donderdag werd bekend dat de Mexicaan Pérez positief had getest op het coronavirus.

De 32-jarige Hülkenberg werd vrijdagochtend al gesignaleerd op het circuit. Hij kwam de afgelopen seizoenen uit voor Renault en stond daarvoor onder contract bij Force India, de voorganger van Racing Point. Voor dit seizoen had hij geen contract.

Pérez verkeert in goede gezondheid en blijft voorlopig in isolatie. Hij staat in de WK-stand na drie races op de zesde plaats met 22 punten. Volgens een woordvoerder van het team is de Mexicaan in Europa gebleven na de laatste GP, twee weken geleden in Hongarije.

De race op Silverstone begint zondag om 15.10 uur. Vrijdag zijn de eerste vrije trainingen.