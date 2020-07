James helpt Lakers voorbij Clippers bij herstart NBA-seizoen

Met nog 12 seconden op de klok maakte basketballer LeBron James donderdag het winnende schot voor Los Angeles Lakers tegen stadgenoot Clippers. Het werd 103-101 bij de herstart van het NBA-seizoen. De clubs hebben zich verzameld op het volledig afgesloten ESPN Wide World of Sports-complex nabij Orlando.

Mede vanwege de strenge coronamaatregelen misten de Clippers twee spelers: reserve-guard Lou Williams bevindt zich in quarantaine nadat hij de ‘bubbel’ in Florida had verlaten, forward Montrezl Harrell verliet zijn ploeg op 17 juli wegens privĂ©omstandigheden en kan ook pas terugkeren na isolatie. Voordat beide teams uit Los Angeles in actie kwamen had Utah Jazz al gewonnen van New Orleans Pelicans, eveneens nipt: 106-104. Alle vier de teams knielden voorafgaand aan hun duels bij het Amerikaanse volkslied uit protest tegen racisme en ongelijke behandeling door politieagenten.

Het NBA-seizoen viel op 11 maart stil vanwege het coronavirus.

Topschutter bij de Lakers was niet James (16 punten, 11 rebounds en 7 assists) maar Anthony Davis die tot 34 punten kwam. James was nog niet op zijn best met slechts zes geslaagde worpen uit negentien pogingen. Bij de Clippers kwamen de meeste punten (30) van Paul George, maar hij miste bij zijn ultieme poging in de zoemer de kans met een driepunter de zege alsnog binnen te halen.

De Lakers leiden in de Western Conference met 50 zeges tegen 14 nederlagen. LA Clippers (44-21) staat tweede.