Mollema hervat seizoen in Route d’Occitanie

Bauke Mollema hervat zijn seizoen zaterdag in de Route d’Occitanie, een Franse etappekoers die van 1 tot en met 4 augustus wordt verreden. Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft de Groninger opgenomen in de selectie naast onder anderen de Australiërs Richie Porte en Will Clarke.

Mollema (33) reed zijn laatste wedstrijd op 1 maart, de Royal Bernard Drome Classic. Daarna legde het coronavirus het wielerseizoen stil. Aan de rittenkoers in het zuiden van Frankrijk, eerder bekend als Route du Sud, neemt onder meer ook het Britse Ineos deel met een sterke ploeg. De Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 Egan Bernal en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome krijgen onder meer ondersteuning van de Nederlander Dylan van Baarle.