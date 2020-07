MotoGP schrapt drie races, finale in Europa

Vanwege het coronavirus gaan de grands prix in de MotoGP van Argentinië, Thailand en Maleisië niet door. De drie races waren eerder al uitgesteld, maar zullen dit seizoen niet meer worden ingehaald, zo bevestigde de internationale motorsportfederatie (FIM) vrijdag. Het door de corona flink ingekorte motorsportjaar wordt eind november besloten met een wedstrijd in Europa die als seizoensfinale wordt betiteld. Rechtenhouder Dorna maakt op 10 augustus bekend waar die plaatsvindt.

In de MotoGP zijn dit seizoen tot dusverre twee wedstrijden afgewerkt, allebei in het Spaanse Jerez de la Frontera. In totaal worden er vijftien in plaats van twintig races georganiseerd.