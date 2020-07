Snelste tijd Verstappen in eerste vrije training op Silverstone

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië de snelste tijd genoteerd. De coureur van Red Bull reed op Silverstone een rondje van 1.27,422.

Daarmee was de 22-jarige Verstappen 0,474 sneller dan de Mercedes van Lewis Hamilton, zesvoudig winnaar op de GP in eigen land. De derde tijd was voor Lance Stroll van Racing Point, die 0,582 toegaf op de snelste ronde van Verstappen. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, noteerde op ruim 0,7 seconde de vierde tijd.

Verstappen kwam tot 27 rondjes en alleen Valtteri Bottas ging vaker rond: 28 keer.

De Duitser Nico Hülkenberg, dit weekend de vervanger van Sergio Pérez bij Racing Point, liet de negende tijd noteren. Pérez testte onlangs positief op het coronavirus en verblijft in quarantaine. Vlak voor de start van de eerste vrije training werd bekend dat Hülkenberg Racing Point dit weekend vertegenwoordigt. De Duitse coureur (32) staat dit seizoen nergens onder contract. Vorig seizoen reed bij voor Renault.

Voor Sebastian Vettel was de eerste sessie snel voorbij. Er was een probleem met het koelsysteem van zijn Ferrari, waardoor hij tot slechts twee rondjes kwam.

Vrijdagmiddag om 16.00 uur vindt de tweede vrije training plaats. De race is zondag om 15.10 uur.