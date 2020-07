Verstappen eerst de snelste, daarna veertiende op Silverstone

Max Verstappen was de snelste coureur in de eerste vrije training, maar in de tweede training voor de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ kwam de Nederlandse coureur niet verder dan de veertiende tijd. Verstappen moest in de Red Bull ruim 1,1 seconde toegeven op de Canadees Lance Stroll, die in de bolide van Racing Point de beste tijd neerzette op Silverstone: 1.27,274.

Stroll was een fractie sneller dan Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen. Albon zorgde ervoor dat de tweede training halverwege even moest worden stilgelegd, nadat hij hard in de vangrails was beland. Zijn bolide liep daarbij flinke schade op. Albon moest voor de zekerheid een medische controle ondergaan.