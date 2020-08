Belg Van Aert soleert naar zege in Strade Bianche

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft in de eerste ‘klassieker’ van het hervatte wielerseizoen meteen succes geboekt. Kopman Wout van Aert won op magistrale wijze de Strade Bianche. De Belg ontsnapte op 12 kilometer van de finish uit een kopgroep van vijf en hield stand tot aan de meet in Siena.

De zege kwam niet eens als een grote verassing, want Van Aert was in de vorige twee edities van de woeste koers door de heuvels van Toscane als derde geƫindigd. De Italiaan Davide Formolo (Team Emirates) eindigde op een halve minuut als tweede. Hij was in het gezelschap van de Duitse kampioen Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Mathieu van der Poel, vooraf bestempeld als een van de grote favorieten, moest te vroeg in de wedstrijd lossen en speelde geen rol van betekenis meer. Hij reed de race wel uit, maar kwam op vele minuten na Van Aert, jarenlang zijn grote rivaal in het veldrijden, binnen.

De Strade Bianche werd verreden onder zware omstandigheden, met name door de hitte. De vele onverharde stroken waren gortdroog en de renners wierpen hoge stofwolken op bij het passeren van de grindpaden. De koers ontbrandde al op zo’n 60 kilometer voor het einde, toen een selecte groep zich losmaakte.

De Fransman Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, en Van der Poel waren daar al niet meer bij. De Nederlandse troef was kort daarvoor wel actief vooraan en brak in feite de koers open, maar hij stond ineens stil langs de kant met pech. De kopman van Alpecin-Fenix kon daarna niet meer aanhaken bij de voorste groep.

De Deen Jakob Fuglsang (Astana) leek aanvankelijk de sterkste. Hij demarreerde op de langste grindstrook (11 kilometer lang) en reed lang alleen aan kop. Vijf renners sloten aan. Naast Van Aert, Formolo en Schachmann waren dat Greg Van Avermaet (CCC) en Alberto Bettiol (Education First). Schachmann en Bettiol probeerden het op 20 kilometer van de finish, maar zij kwamen niet weg. Dat lukte Van Aert wel toen Van Avermaet vooraan was afgehaakt. Hij sprong weg op de laatste steile, onverharde klim en slaagde erin een gaatje te slaan. De laatste kilometers waren zwaar, maar de Belg viel niet meer stil.