Coronazorgen bedreigen tennistoernooi Madrid

Het is hoogst onzeker of tennisster Kiki Bertens volgende maand haar titel kan gaan verdedigen in Madrid. De organisatie van het gecombineerde graveltoernooi voor mannen en vrouwen heeft van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid het advies gekregen om het evenement voor dit jaar te schrappen. De ATP- en WTA-toernooien in Madrid zouden eigenlijk in mei worden gehouden, maar ze zijn als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar 12 tot en met 20 september.

In Madrid neemt het aantal besmettingen met het coronavirus sinds een paar dagen weer flink toe. De organisatie van het tennisevenement op La Caja Magica, het sportcomplex in Madrid, maakt zich zorgen. De overheid adviseert om het toernooi te cancelen, maar de organisatie wil de situatie nog even aankijken.

Bertens was vorig jaar de beste op het gravel in Madrid. De Westlandse boekte in de Spaanse hoofdstad de grootste toernooizege uit haar carrière. Ze steeg daardoor toen naar de vierde plaats op de wereldranglijst. Bertens twijfelt over het programma voor de komende weken. Eind augustus beginnen in New York de US Open.