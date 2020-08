Drogba kandidaat voorzitterschap Ivoriaanse voetbalbond

Didier Drogba heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de voetbalbond van Ivoorkust. De voormalig sterspeler van Chelsea en oud-aanvoerder van de nationale ploeg kon dat doen omdat hij de vereiste sponsors vond en de steun kreeg van een van de vijf belangengroepen die hij nodig heeft om mee te doen aan de verkiezingen.

Drogba slaagde er aanvankelijk niet in de benodigde steun te krijgen door tegenwerking van de spelersbond van Ivoorkust. De 105-voudig international kon zaterdag echter acht sponsors aandragen. Hij gaat de strijd om het voorzitterschap aan met oud-bestuurslid Idriss Diallo en Sory Diabaté, de huidige vicevoorzitter van de bond.

“Het gaat me niet eens zozeer om het voorzitterschap, het is de missie die ik verbind aan deze functie”, lichtte Drogba toe. “Het gaat slecht met het voetbal in Ivoorkust en ik ben vastbesloten daar verandering in te brengen en vernieuwingen door te voeren. Ik wil graag iets terugdoen voor de sport die mij zoveel heeft gegeven.”