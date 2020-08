Honkballer Miami Marlins stopt vanwege besmettingen

Honkballer Isan Diaz van Miami Marlins heeft besloten om dit seizoen niet meer in actie te komen. De 24-jarige honkballer uit Puerto Rico vindt het risico te groot. Afgelopen week bleken maar liefst achttien van zijn teamgenoten en twee leden van de staf besmet te zijn met het coronavirus.

“Het was een zware week, waarin zoveel van mijn teamgenoten het virus bleken te hebben”, schrijft Diaz op Instagram. “Het virus verspreidt zich zo snel. Na lang wikken en wegen heb ik de moeilijke beslissing gemaakt om de rest van het seizoen 2020 over te slaan.” De Puerto Ricaan was net begonnen aan zijn tweede seizoen in de Major League.

Het Amerikaanse honkbalseizoen ging vorige week van start, maar het schema is nu al overhoop gegooid door besmettingen bij de Marlins, Philadelphia Phillies (drie stafleden) en St. Louis Cardinals (drie spelers en meerdere stafleden). De Cardinals zouden zaterdag tegen Milwaukee Brewers spelen, maar dat duel werd uitgesteld. Het is de bedoeling dat Miami Marlins en Philadelphia Phillies, de club van Oranje-international Didi Gregorius, begin volgende week weer gaan honkballen.