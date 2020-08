Isaac eerste basketballer die niet knielt sinds herstart NBA

Jonathan Isaac was vrijdag (plaatselijke tijd) de eerste basketballer in de NBA die sinds de herstart van de competitie niet knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. De aanvaller van Orlando Magic, die zelf zwart is, droeg ook geen T-shirt met daarop de tekst ‘Black Lives Matter’. Hij had alvast zijn wedstrijdshirt, met zijn rugnummer 1, aan.

“Black Lives Matter, dat geloof ik absoluut”, aldus Isaac. “Ik denk niet dat knielen tijdens het volkslied en het dragen van een T-shirt met die tekst per se nodig zijn om aan te geven dat je zwarte mensen en levens steunt. Voor mijn gevoel moest ik deze beslissing nemen. Voor mij worden zwarte levens ondersteund door het evangelie, alle levens worden ondersteund door het evangelie.”

Steve Clifford, coach van Orlando Magic, zei: “Dat is een persoonlijke beslissing. We steunen elkaar allemaal hierin. Als jongens zich er niet comfortabel bij voelen om te knielen en willen staan, heeft niemand daar een probleem mee. Ik steun hem. Zijn teamgenoten steunen hem. De organisatie ondersteunt hem. Dat hoort bij het leven in ons land.”

Orlando Magic won de wedstrijd tegen Brooklyn Nets met 128-118.

Ook Gregg Popovich, trainer van de San Antonio Spurs, en zijn assistent Becky Hammon bleven voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sacramento Kings staan. Wel droegen ze het T-shirt met ‘Black Lives Matter’. De 71-jarige Popovich, ook bondscoach van de Amerikaanse basketballers, noemde geen reden voor zijn besluit. “Iedereen moet zijn eigen afweging maken. De NBA is in dat opzicht geweldig. Iedereen heeft de vrijheid om te doen wat hij wil.”

De Spurs versloegen Sacramento Kings met 129-120.

De clubs uit de NBA hebben zich, vanwege het coronavirus, verzameld op het volledig afgesloten ESPN Wide World of Sports-complex nabij Orlando.