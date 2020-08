Verstappen: Mercedes gewoon veel te snel

Max Verstappen erkende na de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ« dat Mercedes gewoon veel te snel is. “Ik reed een prima laatste ronde, maar het gat met Mercedes is zo groot. Ik moet dat accepteren. De derde startpositie is op dit moment het hoogst haalbare”, sprak de coureur van Red Bull na afloop.

“We leren ieder dag meer over onze auto en verbeteren ook wel en ik blijf mijn stinkende best doen, maar normaal gesproken rijd ik morgen weer achter de Mercedessen aan. Ik ben om die reden tevreden met de derde startplek. Die geeft me in ieder de kans om ervoor te gaan en bij de start iets uit te richten”, aldus de Limburger, die dit seizoen in twee van de drie races op het podium eindigde en derde staat in het kampioenschap.

Lewis Hamilton veroverde voor de zevende keer poleposition voor de Britse grand prix en hij kan zondag ook voor de zevende keer de race op circuit Silverstone winnen. De zesvoudig wereldkampioen onderstreepte de superieure snelheid van Mercedes door het baanrecord te verbeteren in de kwalificatie. “Ik maakte een slippertje in de tweede sessie, haalde even diep adem en had mezelf voor Q3 weer in toom. Valtteri dwingt mij ook wel om tot het uiterste te gaan”, zei de Engelsman, die jaagt op zijn zevende wereldtitel.