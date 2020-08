Verstappen verovert derde startpositie in Britse grand prix

Max Verstappen start zondag vanaf de derde plek in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Nederlandse troef van het Formule 1-team Red Bull was in de kwalificatierace niet opgewassen tegen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de coureurs van het Mercedes-team.

Hamilton pakte poleposition op zijn thuiscircuit Silverstone met een baanrecord van 1.24,303. Bottas noteerde de tweede tijd; hij was 0,313 seconde minder snel dan de zesvoudig wereldkampioen. Verstappen gaf ruim een seconde toe op Hamilton.

Voor de Brit was het al de zevende keer dat hij poleposition veroverde op Silverstone en de 91e in zijn carrière. Hij haalde tijdens de eerste twee kwalificatiesessies kennelijk niet het uiterste uit zijn bolide, want Bottas was in Q1 en Q2 de snelste. In de tweede sessie spinde Hamilton zelfs. Maar in de derde en beslissende sessie perste hij er een sublieme ronde uit. Hij kan zondag in de race voor de zevende keer de Grote Prijs van Groot-Brittannië winnen.

Verstappen noteerde in alle drie de sessie de derde tijd. In de laatste moest hij nog wel even vol op het gas om te voorkomen dat Charles Leclerc hem zijn derde startplek zou ontnemen. De Monegask zette in zijn Ferrari de vierde tijd neer en staat zondag naast de Limburger op de tweede startrij.

De Duitser Nico Hülkenberg, die op Silverstone de positief op corona geteste Sergio Pérez vervangt bij Racing Point, viert zijn rentree zondag vanaf de dertiende startpositie.