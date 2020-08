Wielrenner Evenepoel wint ook Ronde van Burgos

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft ook zijn derde etappekoers van dit jaar gewonnen. Het 20-jarige toptalent van Deceuninck – Quick-Step verdedigde met succes zijn leidende positie in het klassement in de slotrit met aankomst bergop. Evenepoel kwam als derde boven op de klim naar Lagunas de Neila.

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa, de afgelopen twee jaar winnaar van de Ronde van Burgos, won voor de derde keer op rij de slotrit naar Lagunas de Neila. De 22-jarige renner van Team Ineos sprong in de laatste honderden meters weg bij Mikel Landa en Evenepoel. De Spanjaard van Bahrain McLaren eindigde als tweede, Evenepoel als derde.

De Belg was begin dit jaar de beste in de rondes van San Juan en de Algarve. Evenepoel legde donderdag de basis voor zijn overwinning in Burgos. Hij schudde op de flanken van de Picón Blanco al zijn concurrenten af en soleerde bergop naar de zege in de derde etappe.