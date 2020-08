Basketballers Raptors geven waarschuwing aan Lakers

Los Angeles Lakers heeft zaterdag gemerkt dat titelverdediger Toronto Raptors in de play-offs om de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie een geduchte concurrent gaat zijn. De Raptors wonnen op de derde dag van het in Orlando hervatte NBA-seizoen met 107-92. Topschutter bij het Canadese team was Kyle Lowry met 33 punten en ook nog 14 rebounds.

De Lakers, leider in de Western Conference, en de Raptors, tweede in de oostelijke divisie, zijn beide al lang verzekerd van deelname aan de play-offs. “We gebruiken deze acht wedstrijden om ons voor te bereiden op de play-offs. Het kost tijd, maar elk duel is een mogelijkheid voor ons om beter te worden”, zei LeBron James, sterspeler van de Lakers. Hij kwam tot 20 punten en 10 rebounds in een team dat dit seizoen niet eerder zo’n laag schotpercentage had: 35,8 procent.

LA Clippers herstelde zich van de nederlaag van donderdag tegen stadgenoot Lakers. Met maar liefst 25 driepunters wonnen de Clippers van New Orleans Pelicans: 126-103. Paul George was goed voor 28 punten voor de Clippers. Kawhi Leonard, vorig seizoen nog spelend voor Toronto, voegde er 24 aan toe. “We waren tegen de Lakers onszelf niet”, zei George. “We werken hard om onze identiteit terug te vinden. Dat betaalde zich vandaag al uit.”

Indiana Pacers had in T.J. Warren de uitblinker met 53 punten. Het hielp zijn ploeg langs Philadelphia 76’ers: 127-121.