Golfer Horsfield wint toernooi Birmingham

Golfer Sam Horsfield heeft het toernooi van Birmingham gewonnen, het Engelse evenement dat deel uitmaakt van de Europese Tour. De Brit hield naaste achtervolger Thomas Detry uit België precies één slag achter zich, 270 (-18) tegen 271. Het was zijn eerste zege in de Europese Tour. De derde plaats was voor de Zweed Alexander Björk.

Wil Bessling sloot af met een ronde van 71, waarmee hij uitkwam op 281 slagen. Hij werd daarmee gedeeld 34e. Darius van Driel eindigde op de gedeelde 51e plaats, met een totaal van 284. Joost Luiten was na twee ronden al uitgeschakeld.