Hamilton op drie wielen naar de zege: ‘hart bonkte in mijn keel’

Lewis Hamilton had zoiets niet eerder meegemaakt, een lekke band in de laatste ronde van een Formule 1-race. De Brit had het geluk dat zijn voorsprong in de Grote Prijs van Groot-Brittannië zo groot was, dat hij op drie wielen alsnog naar de zege reed en de 87e GP-overwinning in zijn carrière binnensleepte. “O mijn God, wat was het ver naar de finish. Ik kreeg die auto bijna niet meer door de laatste twee bochten gestuurd. Echt, mijn hart bonkte in mijn keel”, zei de zesvoudig wereldkampioen na afloop.

Hamilton snapte er weinig van. De kopman van Mercedes schrok wel toen hij hoorde via de boordradio dat zijn teamgenoot Valtteri Bottas een lekke band had gekregen, maar bij hem leek er weinig aan de hand. “Ik zag eigenlijk niets vreemds aan de banden, maar toen ik in die laatste ronde merkte dat het ineens ook hard achteruit ging, sloeg de angst me om het hart. Ik heb gebeden om de finish te halen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Al met al bouwde hij met zijn derde zege van dit seizoen zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit. Hij staat al op 88 punten, terwijl teamgenoot Bottas op de tweede plaats met 58 punten al 30 punten minder heeft. Max Verstappen bezet stevig de derde plaats met 52 punten.

Hamilton komt steeds dichter bij zijn doel en dat is het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher evenaren en diens record van 91 GP-zeges verbeteren. Nog vijf te gaan voor Hamilton.