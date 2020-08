Hülkenberg mist comeback Formule 1 door kapotte Racing Point

Nico Hülkenberg is niet gestart in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De bolide van Racing Point, waarin de Duitser zijn comeback zou maken in de Formule 1, ging vlak voor de start op het circuit van Silverstone kapot. Monteurs probeerden in de korte tijd die nog over was tot de start met man en macht het euvel te verhelpen, maar slaagden daar niet in.

Hülkenberg zou in de vierde race van het seizoen de Mexicaan Sergio Pérez vervangen. De vaste wedstrijdrijder van Racing Point is besmet met het coronavirus en daardoor niet gemachtigd te rijden. De 32-jarige Duitser reed vorig jaar zijn laatste seizoen in de Formule 1 voor Renault en was in allerijl opgeroepen de plek van Pérez over te nemen. Hij kwalificeerde zich als dertiende voor de race, maar zijn bolide ontbrak uiteindelijk in de startopstelling.

De Duitser, in zijn carrière al goed voor 177 grands prix, stond erbij en keek ernaar. “Dit is natuurlijk heel zuur”, sipte Hülkenberg, afkomstig uit Emmerich en de Nederlandse taal goed machtig, bij het Duitse RTL. Volgens hem was er iets mis met de aandrijving en konden de monteurs het technische euvel niet vinden.

Hülkenberg kan mogelijk over een week alsnog zijn rentree maken, als de Formule 1 opnieuw een race afwerkt op Silverstone. Teambaas Otmar Szafnauer van Racing Point liet doorschemeren dat het lang niet zeker is dat Pérez volgend weekeinde wel mag rijden. De Mexicaan is nog in quarantaine en zal eerst negatief op corona moeten testen en goedkeuring moeten krijgen van de medische staf om weer te kunnen racen. Uiterlijk donderdag is daar duidelijkheid over.