MLB-baas: geen reden om honkbalseizoen te staken

De commissaris van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB is niet van plan het seizoen stil te leggen, ondanks dat er nieuwe coronabesmettingen zijn opgedoken bij honkbalteams en daardoor wederom een wedstrijd is uitgesteld. “We gaan spelen”, zei commissaris Rob Manfred tegen ESPN. “Ik ben geen opgever en er is geen reden om nu te stoppen. We hebben flexibel moeten zijn, maar het is beheersbaar.”

De St. Louis Cardinals zouden vrijdag in Milwaukee aantreden tegen de Brewers, maar die wedstrijd werd afgelast nadat twee honkballers van de Cardinals positief testten op het longvirus. Uit een tweede testronde blijkt dat nog een speler en meerdere medewerkers mogelijk ook besmet zijn. Daardoor kon de wedstrijd ook zaterdag niet worden ingehaald en is het ook onzeker of de ontmoeting tussen de Brewers en de Cardinals doorgeschoven kan worden naar zondag. De spelers en begeleiders van de St. Louis Cardinals zitten voorlopig in isolatie in hun hotelkamers.

De Major League ging een week geleden van start, maar besmettingen bij Miami Marlins en Philadelphia Phillies leidden al in de eerste dagen van het seizoen tot een reeks afgelastingen.