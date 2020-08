Motorcrosser Herlings tweede bij rentree in Axel

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in het Zeeuwse Axel zijn eerste races gereden nadat het seizoen in maart werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. De leider in het kampioenschap van de MXGP eindigde als tweede in de daguitslag van de Dutch International.

Herlings, in 2018 de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse, won de eerste manche en eindigde in de tweede heat als vijfde. Hij presteerde daardoor net iets minder goed dan de Fransman Romain Fevre, die een tweede en eerste plaats boekte in de manches.

Glenn Coldenhoff, die vorige week nog won bij de testcrosses in Arnhem, eindigde in Axel twee keer als vierde en die prestaties leverden hem de derde plek op in het dagklassement. De cross in Axel paste in de voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat komend weekeinde wordt hervat met drie grands prix in Letland. Daar zijn vermoedelijk toeschouwers aanwezig, maar in Axel was dat niet het geval.