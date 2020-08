Motorracer Van der Mark zevende in WK Superbike Jerez

Wegracer Michael van der Mark is in de tweede race van het hervatte seizoen in het WK Superbike als zevende geëindigd. Daarmee presteerde de Rotterdammer uit het fabrieksteam van Yamaha beter dan in de eerste race op zaterdag op het circuit van het Zuid-Spaanse Jerez. Toen viel Van der Mark uit met technische problemen.

Een podiumplek zat er niet in voor de Nederlander, die aan zijn laatste seizoen bezig is bij Yamaha. Hij miste de topsnelheid om het met name de Ducati’s en Kawasaki’s lastig te maken. De Brit Scott Redding (Ducati), zaterdag al de beste, won ook race twee. Zijn land- en teamgenoot Chaz Davies finishte als tweede, de Turk Toprak Razgatlioglu (Yamaha) reed naar de derde plaats.