Podiumplek autocoureur Frijns in DTM

Autocoureur Robin Frijns heeft zich prima geweerd bij de openingsraces van de DTM op het circuit van Spa-Francorchamps. De Limburger zette zijn beste resultaat zondag neer in de tweede race, waarin hij als derde eindigde. De coureur van Audi reed in de eerste race op zaterdag naar de negende plaats.

Frijns lag in race twee zelfs even op kop, maar na een pitstop viel hij terug naar de derde plaats. De Duitser René Rast won, voor de Zwitser Nico Müller. Het podium bestond volledig uit coureurs van Audi, het automerk dat na dit seizoen afscheid neemt van het Duitse toerwagenkampioenschap. Het voortbestaan van de eens zo prestigieuze klasse is daarmee in gevaar gekomen met alleen nog BMW als deelnemend automerk.