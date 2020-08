Renault dient derde protest in tegen Racing Point

Het Formule 1-team Renault heeft voor de derde keer protest ingediend tegen concurrent Racing Point. Dat gebeurde dit keer na de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De aanklacht is steeds hetzelfde. De Franse renstal vindt dat Racing Point illegaal onderdelen van de Mercedes van 2019 heeft gekopieerd en wil opheldering.

Renault ging voor de eerste keer in protest na de Grote Prijs van Stiermarken en daarna nog een keer na de Grote Prijs van Hongarije. De internationale autosportfederatie FIA doet naar verwachting volgende week uitspraak.

Racing Point gebruikt de motor van Mercedes en mocht in het verleden ook andere onderdelen overnemen. Voor dit jaar zijn de regels in zoverre gewijzigd, dat bepaalde onderdelen door de teams zelf moeten worden ontworpen. Het onderdeel waarover Renault inmiddels drie protesten heeft ingediend (de brake ducts), betreft zo’n onderdeel. Volgens Renault heeft Racing Point niks zelf ontworpen en gebruikt het team in strijd met de nieuwe regels een exacte kopie van Mercedes.

Renault was in de Britse grand prix overigens beduidend beter dan Racing Point. Daniel Ricciardo werd in zijn Renault vierde en Esteban Ocon zesde. Lance Stroll finishte in zijn Racing Point als negende. Nico Hülkenberg ging niet eens van start.