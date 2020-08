Sprinter Jakobsen op jacht naar ritzeges in Polen

Fabio Jakobsen gaat vanaf woensdag in de Ronde van Polen op jacht naar ritzeges. Samen met Remco Evenepoel heeft hij de beschermde status bij wielerploeg Deceuninck – Quick-Step, die met twee doelen naar Polen afreist. De jonge Belg Evenepoel, zaterdag nog winnaar van de Ronde van Burgos, is de man voor het klassement in de eerste rittenkoers uit de WorldTour na de vanwege het coronavirus ingelaste pauze.

“We staan met een sterke, gemotiveerde ploeg aan de start”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. “Fabio is onze man voor de sprints. Hij kijkt er enorm naar uit en wij hebben er vertrouwen in dat hij mooie resultaten kan boeken. Met Remco gaan we opnieuw voor een goed klassement.” Evenepoel krijgt hulp van met name wegkapitein Dries Devenyns, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Brit James Knox. Jakobsen heeft in de Italiaan Davide Ballerini en de Fransman Florian Sénéchal twee helpers in de massasprints. De Nederlands kampioen won in het vroege voorjaar al drie keer.

De Ronde van Polen begint in Chorzov.