Verstappen: geluk én pech met lekke banden

Geluk en pech. Dat waren de woorden die Max Verstappen gebruikte kort na de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De coureur van Red Bull leek naar de derde plaats te rijden op grote afstand van de Mercedessen, totdat in de slotronden eerst Valtteri Bottas en daarna Lewis Hamilton een lekke band opliepen. “Mijn banden waren ook niet al te best meer en toen Bottas die lekke band kreeg, ben ik uit voorzorg ook wat rustiger aan gaan doen”, zei Verstappen kort na de finish.

“Daarna riep het team mij naar binnen voor nieuwe banden om zo voor de snelste raceronde te gaan. Helaas kreeg Lewis toen pas zijn lekke band. Dus ja, als ik niet was gestopt, dan…Maar dat is als. Want als Bottas die lekke band niet had gekregen was ik ook geen tweede geworden. Ik ben dus heel blij met dit gelukje, ik heb een plek gewonnen.”

Verstappen voorzag voor de race op het circuit van Silverstone dat de derde plaats het maximaal haalbare was. “Dat bleek ook wel, want de Mercedessen waren veel te snel voor mij. Ik kwam na de start slecht uit bij de eerste bocht, waardoor Charles Leclerc mij voorbij kon, maar ik wist dat vrij makkelijk te herstellen. Daarna was het een eenzame race. Ver voor mij reden twee Mercedessen en achter mij was er niets. Het was natuurlijk een geluk voor mij dat Bottas die lekke band kreeg.”