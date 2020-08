Verstappen tweede in Britse GP, Hamilton wint met lekke band

Max Verstappen is in de Grote Prijs van Groot-Brittannië als tweede gefinisht. De Limburger van Red Bull lag bijna de hele race op het circuit van Silverstone op de derde plaats, maar schoof vlak voor het einde een positie op omdat de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas een lekke band kreeg. Het was zijn derde podiumplek van dit seizoen.

Heel even leek zelfs de zege nog haalbaar voor Verstappen, omdat koploper Lewis Hamilton in de laatste ronde eveneens een lekke band kreeg. De kopman van Mercedes slaagde er in op de drie overgebleven goede banden nog net als eerste over de meet te rijden. De Britse zesvoudig wereldkampioen boekte zijn derde zege op rij van dit seizoen in de Formule 1 en de 87e in zijn carrière. De kopman van Mercedes won voor de zevende keer de Britse grand prix.

Charles Leclerc profiteerde ook van de lekke band van Bottas en reed zijn Ferrari als derde over de finish.

Los van twee crashes in het begin van de race was er weinig spektakel tijdens de race op Silverstone. De top drie reed op grote afstand van de overige coureurs, die verbeten streden om zo hoog mogelijk te eindigen en punten te pakken. Tot de slotfase aanbrak en bleek dat bij veel coureurs de harde band tot op de draad versleten was.

Eerste slachtoffer was Bottas, die na zijn klapband meteen ver terugzakte omdat hij nog een heel eind moest naar de pitstraat. Het was een cadeautje voor Verstappen, die qua snelheid niet was opgewassen tegen de twee Mercedessen, maar nu voorbij Bottas stoof naar de tweede plaats.

Eenmaal op die positie koos Red Bull voor een late pitstop voor Verstappen, zodat hij op vers rubber nog de snelste ronde van de race kon rijden om zo een extra WK-punt te verdienen. Daarin slaagde hij, maar achteraf had hij die pitstop beter niet kunnen maken. Want enkele bochten voor het einde klapte ineens ook de linkervoorband van Hamilton. De Brit moest alle zeilen bijzetten om op drie banden de finish te halen. Dat lukte net omdat hij dankzij de pitstop van Verstappen zo’n grote voorsprong had. Het verschil op de meet was slechts 5 seconden.

De Duitser Nico Hülkenberg ging niet van start. De Duitser was bij Racing Point ingevlogen als vervanger voor Sergio Pérez, die door een positieve coronatest in quarantaine moest en niet mocht racen. Hülkenberg, die vorig jaar nog voor Renault reed, zag zijn onverwachte comeback in rook opgaan omdat zijn auto weigerde te starten.