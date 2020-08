Verstappen voorziet derde plek achter Mercedessen

Max Verstappen hoopt er zondag het beste van te maken in de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ«. De coureur van Red Bull start op het circuit van Silverstone vanaf de derde startplek, maar geeft zichzelf weinig kans op de overwinning. Hij moest na de kwalificatierace op zaterdag opnieuw toegeven dat de bolides van Mercedes veel sneller zijn. “Ik hoop tenminste derde te worden en de nodige punten te pakken”, zei Verstappen.

De Brit Lewis Hamilton begint de race vanaf poleposition. Hij reed in de kwalificatie een nieuw circuitrecord, ondanks dat windvlagen de auto hinderlijk uit balans haalden. De Britse zesvoudig wereldkampioen jaagt op zijn zevende zege in zijn thuisrace. Hij zal dat doen in een ‘vreemde’ omgeving, want publiek is vanwege het coronavirus niet aanwezig op Silverstone.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas start vanaf de tweede plek. Naast Verstappen op de tweede startrij staat de Ferrari van Charles Leclerc.

De race is de vierde in het verlate seizoen. Over een week is er nog een race op Silverstone. Hamilton is na drie races leider in het kampioenschap met 63 punten, Bottas de nummer 2 met 58 punten. Verstappen staat derde met 33 punten. De race start om 15.10 uur.