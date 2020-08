Zoon Max evenaart vader Jos Verstappen met 106e grand prix

Max Verstappen rijdt zondag op circuit Silverstone zijn 106e grand prix in zijn Formule 1-carrière. Daarmee evenaart hij zijn vader Jos, die tussen 1994 en 2003 eveneens tot 106 grands prix kwam.

Zoon Max is wel heel wat succesvoller dan zijn vader. Jos wist nooit een race te winnen, Max heeft sinds zijn debuut in 2015 al acht overwinningen op zijn naam geschreven. De coureur van Red Bull is pas 22, dus zal nog heel wat meer grands prix op zijn conto kunnen bijschrijven.

In een vooruitblik op de Grote Prijs van Groot-Brittannië uitte de jonge Verstappen zich laconiek over de mijlpaal. “Het kan mijn vader echt niet schelen en mij ook niet”, aldus Verstappen.