Amerikaanse golfer Thomas terug op eerste plaats wereldranglijst

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. Hij klom van de derde plek naar de koppositie dankzij zijn zege in het FedEX St. Jude Invitational in Memphis, een van de toernooien uit de prestigieuze en bijzonder lucratieve World Golf Championships. Thomas verdiende 1,89 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) met de winst.

De 27-jarige Amerikaan kwam na een sterke slotronde van 65 slagen (5 onder par) uit op 267 slagen totaal, -13. Hij had drie slagen minder dan vier spelers, die gedeeld tweede eindigden, onder wie Phil Mickelson en Brooks Koepka. Het was de dertiende zege voor Thomas op de Amerikaanse PGA-tour. Hij was in 2018 ook al eens aanvoerder van de wereldranglijst. Rahm stond pas twee weken op nummer één; hij was door zijn zege in The Memorial op 19 juli na Seve Ballesteros de tweede Spanjaard die de wereldranglijst aanvoerde.