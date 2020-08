Beachvolleybalsters Stubbe en Van Iersel uit elkaar

Beachvolleybalster Marleen van Iersel moet een jaar voor de start van de Olympische Spelen op zoek naar een andere medespeelster. Joy Stubbe heeft namelijk besloten tijdelijk te stoppen met de sport. Dat doet ze omdat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld en er dit jaar verder ook geen betekenisvolle toernooien op het programma staan.

“Het onverwachte besluit van Joy is een grote klap voor mij. Na alle tijd, plezier en energie die we er met ons team in hebben gestoken, had ik dit avontuur graag samen met Joy, onze coach Danny en onze staf afgemaakt. Ik kan helaas op dit moment niets anders doen dan Joy haar besluit respecteren. Ik ga op zoek naar een nieuwe partner om te strijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor mij is opgeven geen optie. Het olympische vuur in mij is nog lang niet gedoofd en ik zou graag mijn carrière op een positieve manier willen eindigen”, aldus een teleurgestelde Van Iersel, die sinds oktober 2017 een team vormt met de 23-jarige Stubbe.

Van Iersel, zelf 32 jaar, deed mee aan de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). Ze is tweevoudig Europees kampioene (2012 en 2014).

Op de ‘geschoonde’ olympische wereldranglijst staan Stubbe en Van Iersel op de 16e plaats, een positie die aan het einde van de kwalificatieperiode recht zou geven op deelname aan de Olympische Spelen.

“Wij betreuren het natuurlijk dat dit duo niet met elkaar verder gaat. De Nevobo wil graag met het maximale aantal van twee vrouwenteams deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio, en Joy en Marleen waren goed op weg om zich te kwalificeren. We dragen zorg voor alle topsporters in het volleybal en beachvolleybal en zullen daarom de speelsters ook zo goed mogelijk begeleiden in dit lastige traject. Voor Joy betekent dat het verwerken van deze heftige beslissing, terwijl we Marleen willen helpen om haar olympische droom in leven te houden en te verwezenlijken”, zegt Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo.