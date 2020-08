Homeruns Bogaerts redden Red Sox niet tegen Yankees

Honkballer Xander Bogaerts vervulde een glansrol voor Boston Red Sox in de partij tegen New York Yankees, maar ondanks twee homeruns kon hij zijn ploeg niet de zege bezorgen. De Yankees wonnen het duel uit de Major League Baseball in een leeg stadion in New York met 9-7.

Bogaerts noteerde liefs vier rake klappen in de partij en sloeg voor de achtste keer in zijn carrière meerdere homeruns in één wedstrijd. De Arubaan begon al met een homerun in de eerste inning, die Boston op een 2-0-voorsprong zette. Ook in de vijfde inning mepte hij de bal in een keer over de hekken en bracht hij de Red Sox opnieuw aan de leiding: 6-5.

Het was niet genoeg, want de Yankees hadden met Aaron Judge een nog groter slagkanon in huis. Zijn homerun in de achtste inning leverde 2 punten op en daarmee de overwinning.