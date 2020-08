Italiaanse wielrenner Affini naar Jumbo-Visma

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de derde versterking voor volgend jaar binnen. Na de Nederlandse talenten David Dekker (22) en Gijs Leemreize (20) komt ook de Italiaan Edoardo Affini naar Jumbo-Visma. De 24-jarige Affini is tweedejaars prof bij de Australische ploeg Mitchelton-Scott.

De Italiaan pakte vorig jaar brons op de tijdrit bij de EK in Alkmaar. Affini reed eerder voor de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. Omdat de Italiaan een Nederlandse vriendin heeft, komt hij hier regelmatig. “Toen Team Jumbo-Visma belde, wist ik dat dit een mooie kans was”, zegt de Italiaan. “Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben.”

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet veel potentie in de Italiaan. “Een renner als Affini voegen wij graag toe aan ons team. Edoardo gaat in de klassiekers Wout van Aert bijstaan en hij krijgt een plek in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Daarnaast is hij een getalenteerd tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding door kan groeien naar de wereldtop in het tijdrijden.”