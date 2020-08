Max Verstappen scoort ook in de kijkcijferlijst

De deelname van Max Verstappen aan de Britse Grand Prix en de spannende ontknoping van de race heeft Ziggo een flink aandeel in de kijkcijfers van zondag opgeleverd.

In de top 25 van de Stichting KijkOnderzoek staan liefst vier programma’s rond de Formule 1 en de race op Silverstone. Naar de Grote Prijs keken bijna 1,1 miljoen mensen via het open kanaal van Ziggo, goed voor een derde plaats in de kijkcijferlijst. Nog eens 351.000 zagen Verstappen via Ziggo Sport Select in de slotfase naar de tweede plaats oprukken, waarmee die zender op plaats 17 in de kijkcijferlijst staat.

Daartussen prijken op de plaatsen 9 en 12 de voor- en nabeschouwing op de Britse Grand Prix. De voorbeschouwing trok 492.000 kijkers, de nazit 609.000.

De terugkeer van Promenade op NPO 3 is zondag door 271.000 mensen bekeken. De NPO-culthit haalde daarmee nog net het lijstje van de 25 best bekeken programma’s van de dag. Promenade werd in het voorjaar bejubeld als dé ontdekking van dit televisieseizoen. In het satirische programma nemen Diederik Ebbinge en zijn drie vaste gasten Henry van Loon, Ton Kas en Eva Crutzen Nederlandse talkshows en showbizzprogramma’s op de hak.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1) voerde de kijkcijferlijst aan met ruim 1,6 miljoen kijkers, gevolgd door RTL 4 met 1,2 miljoen kijkers voor Postcodeloterij Een tegen 50.