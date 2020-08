Murray krijgt wildcard voor tennistoernooi Cincinnati

Andy Murray mag later deze maand meedoen aan het masterstoernooi van Cincinnati. De voormalige nummer één van de wereld krijgt een wildcard, maakten de organisatoren maandag bekend.

De 33-jarige Murray won het toernooi van Cincinnati twee keer, in 2008 en 2011. Mede door twee heup-operaties is de Schot op de wereldranglijst naar de 129e plaats gezakt. Murray kwam in november vorig jaar voor het laatst in actie.

Het toernooi van Cincinnati is dit keer, vanwege het coronavirus, van 22 tot en met 28 augustus in New York. Direct daarna volgt het US Open. Murray wil ook aan dat grandslamtoernooi meedoen.