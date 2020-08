Oltmans nieuwe coach hockeyers Kampong

Roelant Oltmans is de nieuwe coach van de hockeyers van Kampong. De 66-jarige voormalig bondscoach van zowel het Nederlands mannen- als vrouwenelftal is de opvolger van Alexander Cox. Hij heeft een meerjarig contract getekend.

Cox nam aan het einde van het vorige seizoen na acht jaar afscheid als coach van de Utrechtse hoofdklasser. Cox leidde Kampong twee keer naar de landstitel (in 2017 en 2018) en hij won in 2016 met het team de Euro Hockey League.

Oltmans was tot augustus bondscoach van het mannenteam van Maleisië. Hij was daarvoor ook werkzaam in Azië bij India en Pakistan. Als bondscoach van Oranje boekte hij grote successen; wereldkampioen met de vrouwen in 1990, olympisch kampioen met de mannen in 1996 en wereldkampioen met de mannen in 1998. Hij was ook enkele jaren algemeen directeur van NAC Breda en als prestatiemanager werkzaam bij sportkoepel NOC*NSF.

“Ik ben blij dat ik in deze onzekere tijd de mogelijkheid heb gekregen om te werken bij de grootste vereniging van Nederland met een enorme traditie, die veel topspelers heeft voortgebracht en ook nu weer over een enorm sterke selectie beschikt”, aldus Oltmans in een persbericht. “Wij delen de ambitie om niet alleen op korte termijn resultaten te behalen maar ook om verder te kijken hoe Kampong ook op langere termijn succesvol kan blijven.”

Kampong is bijzonder verheugd met de komst van een grote naam in het internationale hockey. “We zochten een ervaren trainer, iemand die gewend is met internationals te werken en om de jeugd een kans te geven. Zeker in deze moeilijke periode met het coronavirus is Roelants jarenlange internationale ervaring een pre”, aldus bestuurslid tophockey Paul van den Putten.