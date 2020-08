Ploeterende Vettel raakt langzaamaan zelfvertrouwen kwijt

Sebastian Vettel zit in een diep dal. De Duitse autocoureur, die tussen 2010 en 2013 namens Red Bull vier wereldtitels in de Formule 1 veroverde, figureert dit seizoen in zijn Ferrari. Hij was alle races praktisch onzichtbaar en eindigde zondag in de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ« slechts als tiende. “Ik heb geen zelfvertrouwen, geen gevoel met de auto. Alles wat ik probeer, pakt verkeerd uit”, klaagde de Duitser na de race op Silverstone.

Vettel snapt er weinig van. “Zo gaat het niet langer. Er is iets fundamenteels fout aan de auto en anders met mij. Het was helemaal geen spannende race met stress, ik had gewoon geen schijn van kans, de auto doet gewoon niet wat ik wil. Ik werd links en rechts ingehaald en verloor in alle sectoren tijd”, vervolgde Vettel, die ook nog eens moest toezien dat zijn teamgenoot Charles Leclerc als derde finishte. In de WK-stand staat Vettel op een voor hem schaamtevolle dertiende plaats met een schamele 10 punten.

De toekomst van de 33-jarige Heppenheimer in de Formule 1 is ongewis. Al voor het verlate seizoen begon, maakte Ferrari bekend dat het contract met Vettel na dit jaar niet wordt verlengd. Een nieuwe werkgever heeft zich nog niet aangediend. “Er is nog niets besloten”, zei de Duitser in aanloop naar de race op Silverstone. Het kan ook zo maar zijn laatste jaar zijn in de koningsklasse. “Ik blijf niet om maar te kunnen zeggen dat ik Formule 1-coureur ben. En als het mij om het geld te doen was, had ik allang een contract getekend.”