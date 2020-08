Tourstart in Kopenhagen verplaatst van 2021 naar 2022

De Tour de France start niet volgend jaar in Kopenhagen, maar in 2022. Het bestuur van de Deense hoofdstad heeft daarover na lange onderhandelingen met Tourorganisator ASO een akkoord bereikt. De start van de Franse etappekoers viel voor Kopenhagen samen met het EK voetbal en twee grote evenementen tegelijk zag burgemeester Frank Jensen niet zitten.

De Deense hoofdstad huisvest vier wedstrijden op het EK 2020, dat als gevolg van de coronacrisis is verplaatst naar volgend jaar. De laatste wedstrijd in Kopenhagen, een duel uit de achtste finales, staat op het programma voor 28 juni 2021. Vier dagen later zou in dezelfde stad de Tour de France starten met een tijdrit gevolgd door nog twee ritten door Denemarken, maar de belangrijkste wielerkoers ter wereld werd onlangs een week naar voren gehaald om wat ruimte te maken voor de eveneens uitgestelde Olympische Spelen van Tokio.

Het ‘Grand D├ępart’ is nu op 26 juni, vermoedelijk in Bretagne. De Franse regio heeft zich bij de ASO aangeboden als ‘plan-B’ voor de Tourstart in 2021. De komende editie van de Tour start op 29 augustus in Nice.