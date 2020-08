Tourwinnaar Bernal sterkste in bergrit Route d’Occitanie

Tourwinnaar Egan Bernal heeft maandag de zware bergetappe in de Route d’Occitanie gewonnen. De Colombiaan van Ineos behaalde via zijn succes in de Pyreneeën met aankomst bergop tevens de leidende positie in het algemeen klassement in de Franse etappekoers.

Bauke Mollema was de beste Nederlander. Hij kwam als vijfde binnen, op 1 minuut en 5 seconden van de winnaar. Op het podium stonden naast Bernal twee Russen, Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov. In de algehele rangschikking staat Mollema (Trek-Segafredo) ook vijfde, op 1.15 van Bernal.

Tijdens de etappe over 163 kilometer kregen de renners te maken met drie zware cols in de Pyreneeën, de Port de Bals, de Col de Peyresourde en de slotklim naar de Col de Beyrde. Voor Bernal gold de rit ook als een eerste test voor de Tour, net als voor onder meer Chris Froome.

Een groot deel van de dag stond in het teken van een kopgroep van acht, met daarin de Fransen Lilian Calmejane, Benoit Cosnefroy en Julien Bernard. Achter hen nam Team Ineos het grootste deel van het achtervolgingswerk voor zijn rekening. Niet tevergeefs. Nadat de laatste vluchter was teruggehaald op de slotklim van ruim tien kilometer, sloeg de 23-jarige Bernal toe.

Hij won met een tiental seconden voorsprong op zijn Russische ploegmaat en leeftijdsgenoot Pavel Sivakov. Andere bekende namen moesten al meteen een halve minuut of meer toegeven op Bernal: Thibaut Pinot werd vierde, Mollema vijfde, Warren Barguil zesde, Richie Porte zevende en Romain Bardet achtste. Chris Froome eindigde zelfs buiten de top-30.

De Route d’Occitanie eindigt dinsdag met een etappe van net geen 200 kilometer tussen Lectoure en Rocamadour.