Van Dam net buiten top 10 bij hervatting vrouwengolf

Anne van Dam heeft een verdienstelijke rentree gemaakt na ruim vijf maanden zonder golf. Bij de hervatting van de Amerikaanse vrouwentour LPGA eindigde ze net buiten de top 10. Na drie ronden op de Drive On Championship in Toledo (Ohio) kwam ze uit op 217 slagen (1 boven par), goed voor de gedeelde elfde plaats.

De Arnhemse, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, speelde in februari in Australië haar laatste toernooi voordat de coronapandemie alle sport wereldwijd stillegde. Ze verbleef de lange onderbreking in de Verenigde Staten, waar ze haar conditie op peil hield door onder meer triatlons te doen.

Van Dam miste op de lastige baan van Toledo nog net de finesse om bovenin mee te kunnen doen. In de slotronde noteerde ze drie bogeys en twee birdies; de score van 73 slagen was niet laag genoeg om nog een sprong omhoog te kunnen maken in het klassement. De zege in Toledo ging naar de Amerikaanse Danielle Kang, die afsloot met een ronde van 70 slagen en met een totaal van 209 (-7) de Française Céline Boutier precies één slag voorbleef.

Publiek was niet welkom op de golfbaan in Toledo en voor de speelsters golden strenge coronamaatregelen.