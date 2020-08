Wielrenner Bol debuteert in Milaan-Sanremo

Wielrenner Cees Bol debuteert zaterdag in Milaan-Sanremo. De 25-jarige Noord-Hollandse sprinter, door Team Sunweb naar voren geschoven als kopman voor de Tour de France, hervat in de Italiaanse klassieker zijn seizoen. De Australiër Michael Matthews is de kopman van de ploeg in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die als gevolg van de coronacrisis naar de zomer is verplaatst.

Het parcours moest vorige week vanwege verzet van heel wat lokale overheden worden aangepast. “Milaan-Sanremo heeft een ander karakter nu de Turchino, de kustlijn en de Capi niet meer in de route zitten”, zegt ploegleider Marc Reef. “We moeten zien wat dat voor invloed heeft, maar normaal gesproken wordt de koers beslist op de Cipressa en de Poggio. Omdat alle teams uit slechts zes renners mogen bestaan, zal het een open wedstrijd worden.”

Matthews en Bol hebben gezelschap van de Deen Sørgen Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Jasha Sütterlin en Tiesj Benoot uit België. Milaan-Sanremo gaat over 299 kilometer. Vorig jaar kwam de Fransman Julian Alaphilippe als eerste over de streep op de Via Roma.