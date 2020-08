Bertens kan titel definitief niet verdedigen in Madrid

Het tennistoernooi van Madrid vindt dit jaar definitief geen doorgang. Het gecombineerde mannen- en vrouwentoernooi op gravel zou aanvankelijk in mei plaatsvinden, maar werd vanwege het coronavirus verschoven naar 12 tot en met 20 september.

Kiki Bertens was vorig jaar de beste bij de vrouwen, bij de mannen ging de titel naar Novak Djokovic. Bertens versloeg Simona Halep met 6-4 6-4 en vierde in de Spaanse hoofdstad het hoogtepunt uit haar loopbaan. Eerder dit jaar deed Bertens mee aan de virtuele editie van het toernooi en ook dat wist ze te winnen.

De organisatie kreeg eerder deze week van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid al het advies om het evenement voor dit jaar te schrappen. In Madrid neemt het aantal besmettingen met het coronavirus sinds een paar dagen weer flink toe.

De ATP en WTA zeggen het te betreuren dat het toernooi van de al uitgeklede kalender is geschrapt. “Ik wil de organisatoren van het Mutua Madrid Open bedanken voor hun inspanningen om het evenement van dit jaar toch te organiseren, waaronder de verplaatsing van mei naar september. We kijken uit naar de succesvolle terugkeer van het evenement in 2021”, aldus Andrea Gaudenzi, de voorzitter van de ATP.

Eerder deze week werd het internationale tennis weer opgestart met het WTA-toernooi van Palermo. Diverse toppers meldden zich af.