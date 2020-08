Pirelli: slijtage toch oorzaak lekke banden Silverstone

Slijtage is toch de reden voor de lekke banden van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië afgelopen zondag. Dat is de conclusie van bandenleverancier Pirelli na onderzoek.

De drie coureurs reden in de slotronden van de race op circuit Silverstone lek. Hamilton kreeg de klapband in de laatste ronde en wist op drie wielen nog net vóór Max Verstappen naar de winst te rijden in zijn Mercedes.

Omdat er ook veel troep en brokstukjes op het circuit lagen, bestond het vermoeden dat de coureurs hun banden daarop stuk hadden gereden. Maar Pirelli kon daar geen bewijs voor vinden. De oorzaak is slijtage in combinatie met de hoge snelheid van de huidige Formule 1-bolides, concludeert de Italiaanse fabrikant.

De meeste coureurs wisselden in de Britse grand prix na een tweede onderbreking vanwege een crash naar harde banden. Daar reden ze uiteindelijk ongeveer 40 ronden op naar de finish. “Dat is meer dan driekwart van de totale racelengte op een circuit dat al zo veel vergt van de banden”, aldus Pirelli in een verklaring. “Omdat de bolides van dit jaar zo snel zijn, de snelste ooit in de Formule 1, kwam er zeker in de laatste ronden enorme druk op de compleet versleten banden. Voor sommige banden was die druk te groot.”

Voor de komende grand prix, die ook weer op Silverstone wordt verreden, stelt Pirelli zachtere banden beschikbaar, waardoor de coureurs zullen kiezen voor een tweestop-strategie. Ook de bandenspanning zal iets worden verlaagd.