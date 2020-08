Titelhouder Nadal doet niet mee aan US Open

Titelhouder Rafael Nadal doet later deze maand niet mee aan de US Open. De 34-jarige Spanjaard staat niet op de deelnemerslijst die dinsdag openbaar werd gemaakt.

“Na lang twijfelen heb ik besloten om niet deel te nemen aan de US Open. De situatie is wereldwijd erg complex. Het aantal coronagevallen neemt toe en het lijkt erop dat we het virus nog altijd niet onder controle hebben. Deze beslissing had ik nooit willen nemen, maar ik heb besloten mijn hart te volgen en niet te gaan reizen”, lichtte Nadal zijn absentie toe.

Begin juni sprak Nadal al zijn twijfels uit over zijn deelname aan de US Open. “We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. En over hoe het virus zich ontwikkelt, want we moeten niet vergeten dat New York een van de coronabrandhaarden van de wereld is”, zei de nummer 2 van de wereld twee maanden geleden. Novak Djokovic, de aanvoerder van de wereldranglijst, doet wel mee.

Eerder op de dag werd bekend dat het masterstoernooi van Madrid dit jaar geen doorgang vindt. Het toernooi van Madrid, gespeeld kort na de US Open, is een van de favoriete toernooien van Nadal, vijfvoudig winnaar in eigen land.

Behalve Nadal ontbreken ook de namen van top 10-spelers Roger Federer en Gaƫl Monfils op de lijst voor de US Open. Van de geblesseerde Federer was al duidelijk dat hij niet zou deelnemen. Andere opvallende afwezigen zijn Fabio Fognini en Stan Wawrinka, respectievelijk de nummer 11 en 17 van de wereld.

Bij de vrouwen ontbreekt de naam van de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Kiki Bertens staat wel op de deelnemerslijst, maar wacht tot het laatste moment met haar keuze of ze afreist naar de Verenigde Staten. Ook zesvoudig US Open-kampioene Serena Williams schreef zich in.

De US Open begint op maandag 31 augustus.